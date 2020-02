02.02.2020 DATA PALINDROMA MONDIALE

Palindromo, “che può essere percorso in entrambi i sensi”, secondo la traduzione dal greco antico, e vale per le parole, per le frasi e i numeri, che anche se letti al contrario restano invariati nel loro ordine. Nell’antichità, questa caratteristica assumeva un valore divino. Nel medioevo forse il palindromo più famoso era il quadrato magico del Sator, che era presente in molte chiese. Le interpretazioni simboliche sono diverse: c’è chi afferma che Sator significhi il “seminatore” e che quindi possa indicare il Creatore. La formula in questione potrebbe pertanto riferirsi al fatto che il Creatore di tutte le cose mantiene con cura le proprie opere.

Secondo altri, il quadrato magico del Sator serviva ad allontanare influssi magici maligni in epoche, addirittura antecedenti al cristianesimo.

E le date?

Oggi 02.02.2020 è una data palindroma mondiale e quindi rarissima. Mondiale perché riguarda anche il metodo anglosassone di scrivere la data. Rarissima perchè prima di oggi è successo molti anni fa, anzi secoli. La data chiamata in causa è l’11.11.1111. Si, avete letto bene, l’11 novembre del 1111, quasi mille anni or sono. Per averne un’altra, dovremo attendere il 12 dicembre del 2121 (12.12.2121).

Escludendo il sistema anglosassone, dal 2001, le date palindrome si sono ripetute diverse volte, come ad esempio il 10.02.2001, o ancora il 20.02.2002. Il primo febbraio del 2010 è una data palindroma come lo sono state l′11 febbraio del 2011 e il 21 febbraio del 2012. Ci saranno altre 23 date palindrome in questo secolo e ce ne saranno 31 nel prossimo, dal 10.12.2101 al 29.12.2192. Poi niente per secoli e secoli: per rivedere di nuovo queste particolarissime date bisognerà attendere il nuovo millennio e precisamente il 10.03.3001. Per capire meglio la rarità di queste date bisogna sapere che sono solo 366 i giorni palindromi nell’arco di 10 mila anni.

Tra 72 anni invece, i più giovani assisteranno ad un evento unico, la data palindroma bisestile: il 29 febbraio del 2092, mentre i paesi che adottano il sistema anglosassone dovranno aspettare il lontanissimo 9220 per leggere la stessa data, (02.29.9220) molti millenni dopo.

Michele Rossi