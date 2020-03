Maria Chiara Coco si è laureata in Lettere con 110 e lode, presso l’Università di Udine, con una tesi sulla Storia dell’Arte antica e la Letteratura latina, “Piramo e Tisbe in Ovidio: immagini e parole” .

Più di un percorso di laurea: un esempio di grande forza e tenacia per tutti, e per chi è portatore, come lei della sindrome di Down.

La sessione di laurea si è svolta in modalità online. Al suo fianco la mamma.

Le congratulazioni del Direttore e della Redazione de Il Faro24