AIELLI. GRANDE SUCCESSO PER IL PRIMO TORNEO DELL’AMICIZIA

Si è svolto ad Aielli il primo torneo dell’amicizia organizzato dalla scuola calcio della ASD Aielli 2015, riservato alle categorie:

Piccoli amici

Primi calci

Pulcini

Si sono svolti 3 quadrangolari in contemporanea con partite nella mattinata poi una pausa dove i bambini, istruttori, genitori hanno pranzato tutti insieme prima di tornare a giocare le ultime partite nel pomeriggio, al termine premi per tutti i partecipanti, sul sintetico del centro sportivo Massimo Maccallini si sono esibiti circa 130 bambini, appartenenti alle società

Asd Aielli 2015

Futsal Celano

Gladius Pescara

Accademia Peligna .

Grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, che si è reso possibile grazie all’amministrazione comunale sempre presente, tutta la dirigenza della ASD Aielli 2015 e a tutti i genitori dei bambini iscritti alla nostra scuola calcio.