233 A.C. Eracleonte parlava del coronavirus e della nostra epoca?

“È iniziata l’aria tiepida

e dovremo restare nelle case

per le Antesterie

le feste dei fiori

in onore a Dioniso



Non usciremo

non festeggeremo

bensì mangeremo e dormiremo

e berremo il dolce vino

perchè dobbiamo combattere



Le nostre città lontane

ornamento della terra asiatica

hanno portato qui a Gela

gente del nostro popolo

un tempo orgoglioso



Queste genti ci hanno donato

un male nell’aria

che respiriamo se siamo loro vicini

il male ci tocca e resta con noi

e da noi passa ai nostri parenti



Il tempo trascorrerà

e sarà il nostro alleato

il tempo ci aiuterà

a guardare senza velocità

il quotidiano trascorrere del giorno



Siamo forti e abbiamo sconfitto molti popoli

e costruito grandi città

aspettiamo che questo male muoia

restiamo nelle case

e tutti insieme vinciamo”

Questo testo sembra essere attribuito ad Eracleonte da Gela, del 233 a.C. Non abbiamo la certezza che sia davvero un antico scritto, ma se serve a guardare all’orizzonte, lo facciamo nostro.