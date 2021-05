25 MAGGIO 2021, GIORNATA INTERNAZIONALE DEI BAMBINI SCOMPARSI, CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO

Ricorre oggi la Giornata Internazionale dei bambini scomparso ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha realizzato l’allegato pieghevole informativo ed un segnalibro rivolto agli adolescenti al fine si sensibilizzarli sul tema, informandoli sui numeri di emergenza e sui siti dedicati anche attraverso la app “You Pol” della Polizia di Stato.

La Polizia di Stato ha voluto, così, indicare a tutti, compreso i più giovani, sia i primi segnali di violenza, che le forme di tutela ed il diritto di ricevere informazioni.

Quella dei bambini scomparsi è, come noto, una problematica che permane di strettissima attualità, anche legate in alcune forme a recenti casi di cronaca.

La Polizia di Stato e, dunque, la Questura in Provincia ha assicurato collegamenti via web con molti Istituti scolastici per parlare non solo di cyber bullismo ma di tutte quelle forme di violenza che quotidianamente insidiano la vita dei minori, rimanendo sempre a disposizione per ogni possibile ausilio.