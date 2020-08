Grande cordoglio a Pescara per la morte di un giovane operadio di 25, caduto da un traliccio per sfuggire a un incendio e morto tra le fiamme del rogo. E’ successo in Sicilia dove Francesco Colasante, residente a Pescara, martedì 18 agosto stava lavorando. Il ragazzo è deceduto in un drammatico incidente sul lavoro ancora tutto da ricostruire: senza potersi mettere in salvo è stato avvolto dal fuoco ed è morto poco dopo in ospedale per le gravissime ustioni riportate.