280MILA EURO IN ARRIVO PER IL COMUNE DAL PNRR: RIVOLUZIONE DIGITALE A TAGLIACOZZO

“Grazie a questi fondi, l’Ente darà risposte e servizi più celeri alla comunità” è quanto dichiarato dal Consigliere all’innovazione tecnologica del Comune di Tagliacozzo Ing. Danilo Iacoboni.

Una pubblica amministrazione più veloce nelle proprie funzioni e più vicina ai cittadini. Per il Comune di Tagliacozzo, guidato dal Sindaco Vincenzo Giovagnorio, sono in arrivo circa 278mila euro, targati Pnrr, dedicati alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Spiega il Cons. Iacoboni: «Abbiamo presentato 5 progetti inerenti il “Piano pubblica amministrazione digitale 2026”. Con grande soddisfazione, posso affermare che sono stati tutti finanziati e che diventeranno pienamente operativi entro il 2026».

Si tratta di strumenti digitali che hanno la finalità di semplificare la macchina della pubblica amministrazione, ma anche di garantire risposte e servizi più celeri alla comunità. Già durante il periodo pandemico, si è resa nota a tutti la necessità di aumentare i servizi da remoto per evitare assembramenti e agevolare le attività burocratiche a cittadini e ad imprese. “Con questi finanziamenti – conclude Iacoboni – il Comune di Tagliacozzo accelera e finalizza il processo di digitalizzazione, in piena coerenza e in linea con le direttive nazionali”.

Nello specifico, i fondi previsti per un totale di 277.988 euro, si suddividono in più misure.

• “1.4.3 Adozione app IO” € 17.150

• “1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA” € 8.570

• “1.4.4 Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE” € 14.000

• “1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali” € 83.044

• “1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” € 155.234

“In un mondo sempre più veloce ed interconnesso, la nostra Amministrazione ha scelto di lavorare per intercettare importanti finanziamenti del Pnrr anche in questo strategico settore, tanto da essere uno dei pochi Comuni ad essere finanziato e per il massimo dell’importo attribuibile”, così il Sindaco della Città, Vincenzo Giovagnorio. “Mi preme ringraziare – dichiara il primo cittadino – il consigliere all’Innovazione Tecnologia Danilo Iacoboni, il responsabile del servizio l’Arch. Luigi Mammarella e gli Uffici preposti per lo straordinario lavoro messo in campo e per le capacità di reperimento di queste risorse che permetteranno al nostro Ente di essere sempre più smart e più accessibile al pubblico. Tagliacozzo può guardare al futuro con la consapevolezza di poter affrontare al meglio le nuove sfide che l’era digitale impone alle Amministrazioni Pubbliche”.