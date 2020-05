32ENNE FALCIATO DA UN’AUTO SULLA STATALE ADRIATICA A CESENATICO: MORTO SUL COLPO

Un uomo di 32 anni ha perso la vita poco dopo le 9 sulla Statale 16 “Adriatica” a Cesenatico. Per cause in corso di accertamento, è stato investito all’altezza del km 184 mentre si muoveva a piedi. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi del 118 ma per il 32enne non c’è stato nulla da fare.

Per consentire i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell’ordine è stata provvisoriamente chiusa al transito la corsia di marcia in direzione nord. Il traffico è indirizzato sulla sola corsia di sorpasso. La viabilità è tornata alla normalità intorno dopo le 12.