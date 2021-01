38ENNE CAPORAL MAGGIORE DEI BERSAGLIERI RINVENUTO MORTO IN PROVINCIA DI PORDENONE: ERA ORIGINARIO DI PRATO DI ANSIDONIA IN PROVINCIA DELL’AQUILA

È stato trovato morto nella mattinata di sabato 2 gennaio, nel garage della sua abitazione a Casarsa, un caporal maggiore scelto dei Bersaglieri, P. D. , di 38 anni. Avrebbe dovuto presentarsi in caserma per l’obbligo di firma, ma non vi è mai giunto. A denunciarlo ai carabinieri erano state due donne, una di 44, l’altra di 60 anni, di professione badanti. Da parte degli inquirenti al momento sono al vaglio tutte le ipotesi, non solo quella di un gesto volontario.