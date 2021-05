4^ EDIZIONE DEL PROGETTO/CONCORSO “PRETENDIAMO LEGALITÀ” PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 SCUOLE VINCITORI A LIVELLO PROVINCIALE

In Questura si è tenuta un’apposita commissione presieduta dal Questore Annino Gargano, la Professoressa Rossella Mosca dell’Ufficio scolastico Provinciale Chieti –Pescara e dal Commissario della Polizia di Stato Dott.ssa Lorena Di Renzo nel corso della quale sono stati selezionati a livello provinciale i vincitori rispettivamente per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della 4^ edizione del progetto/concorso “PretenDiamo legalità” per l’anno scolastico 2020-2021. L’obiettivo del concorso era quello di stimolare nei ragazzi una riflessione sull’importanza della legalità.

La commissione, dopo aver esaminato i singoli lavori prodotti all’unanimità ritiene vincitore a livello provinciale i sottoindicati elaborati:

Scuola Primaria :

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MATILDE SERAO

Classe 4scuola primaria Fontegrande

Elaborato dal titolo: ” Sei anche tu Cappucetto Rosso”.

Scuola secondaria di primo grado:

ISTITUTO COMPRENSIVO nr. 3 Via Amiterno

Classe prima sezione A

Elaborato dal titolo: ” Lo strano caso della scomparsa dei quaderni”.

Scuola secondaria di Secondo grado :

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ” UMBERTO POMILIO” CHIETI

II TA

Elaborato dal titolo: “Notte dell’Omicidio”

Per i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado il testimonial d’eccezione è stato il Commissario Mascherpa, protagonista del graphic novel edito da Poliziamoderna che con le sue indagini è stato fonte d’ispirazione per il lavoro dei ragazzi.

Gli elaborati saranno trasmessi all’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale – Settore Eventi della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per partecipare alla selezione nazionale.