Montesilvano, (PE). Un uomo di 44 anni, affetto da turbe psichiche, ha colpito la madre 65enne con un coltello da cucina. A chiamare i soccorsi sarebbe stata proprio la donna che, dai primi accertamenti medici, non risulta essere in pericolo di vita. Entrambi sono stati ricoverati e per il figlio è stato disposto un consulto psichiatrico. Sul fatto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Montesilvano.

fonte: Il Centro