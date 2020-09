5 cani uccisi e rinvenuti in un fosso ad Avellino

5 cani uccisi e buttati in un fosso in cui scorre un rio, ad Avellino. E’ questa la notizia che appare sulla pagina di Enrico Rizzi, animalista e attivista tra i più seguiti in Italia.

Alcuni indossavano il collarino. Probabilmente i poveri animali sono stati sottratti alle loro famiglie umane.

Un evento che sottolinea quanta inciviltà ci sia ancora nel nostro Paese.