5 consigli per proteggere la moto durante l’inverno

Tutte le persone che possiedono un mezzo a due ruote sanno bene che bisognerebbe proteggerlo durante la stagione invernale.

Il calo drastico delle temperature e le intemperie, infatti, possono causare danni significativi alla moto, specialmente a impianti elettrici e carrozzeria. Per questo è fondamentale adottare misure di protezione adeguate.

Coprire la moto

Durante l’inverno, proteggere la moto è fondamentale per mantenerla in buone condizioni. Bisognerebbe, quindi, riporla al riparo, preferibilmente in un garage. Tuttavia, se non si dispone di uno spazio coperto, è indispensabile utilizzare un coprimoto da esterno di grande qualità.

La scelta del telo deve essere accurata: bisognerebbe puntare su un modello impermeabile, dotato di doppie cuciture nastrate e una plastica interna per garantire maggiore resistenza nel tempo. Questi dettagli sono fondamentali per evitare infiltrazioni d’acqua e danni dovuti agli agenti atmosferici, come pioggia, gelo o neve.

Alcuni coprimoto sono inoltre utili anche in estate, poiché offrono una protezione completa dal calore fino a 220°C e dai raggi UV, preservando la vernice e le parti in plastica della moto dall’usura provocata dal sole.

Lasciare la benzina nel serbatoio

Un altro consiglio utile per proteggere la moto dai danni provocati dal freddo è lasciare il serbatoio pieno anche se non la si utilizza. Questo accorgimento previene la formazione di condensa, poiché il vapore acqueo, altamente corrosivo, tende a svilupparsi nei serbatoi parzialmente vuoti a causa dell’aria presente. Così facendo, si riduce il rischio di danni interni legati alla corrosione.

Per una protezione ancora più efficace, è consigliabile aggiungere uno stabilizzante per carburanti, un additivo chimico che contrasta il deterioramento della benzina e impedisce la formazione di depositi e/o umidità. Inoltre, anche nei mesi di inattività è preferibile avviare periodicamente il motore, lasciandolo girare per qualche minuto al fine di mantenere in funzione l’impianto di lubrificazione.

Tenere sollevate le gomme

Per preservare le gomme della moto durante l’inverno, è importante evitare che rimangano a contatto prolungato con il suolo. L’ideale è sollevarle da terra utilizzando dei cavalletti specifici, che mantengono la moto stabile e proteggono gli pneumatici da deformazioni. Se non si hanno a disposizione i cavalletti, è possibile adottare un’altra soluzione: gonfiare le gomme alla massima pressione consigliata e cambiare periodicamente il punto di contatto con il suolo. Così facendo è possibile prevenire l’ovalizzazione degli pneumatici, un problema che può verificarsi quando la moto resta ferma a lungo nella stessa posizione.

Cambiare l’olio del motore

Per garantire il corretto funzionamento del motore, è essenziale sostituire l’olio prima della pausa invernale, così da rimuovere eventuali residui o impurità e prevenire possibili danni alle parti interne durante il periodo di inattività.

Dopo aver sostituito l’olio, tuttavia, è consigliabile percorrere alcuni chilometri con la moto. Questo passaggio permette al nuovo lubrificante di distribuirsi uniformemente e di proteggere efficacemente le parti meccaniche.

Usare un mantenitore di carica

Un ultimo ma importante suggerimento è quello di utilizzare un mantenitore di carica per proteggere la batteria. Si tratta di un dispositivo in grado di contrastare la naturale scarica degli acidi presenti nelle batterie tradizionali, mantenendola sempre efficiente.

Se non si riesce a collegare il mantenitore di carica direttamente alla moto, è possibile rimuovere la batteria e collegarla al dispositivo, tenendola in un luogo sicuro.