5 E 6 AGOSTO A CELANO LA MOSTRA DEL TARTUFO. IANNI: VALORIZZIAMO UN’ECCELLENZA ITALIANA

Con la suggestiva cornice del Castello Piccolomini alle spalle sabato 5 e domenica 6 agosto 2023 si svolgerà a Celano la prima edizione della mostra mercato del tartufo marsicano. L’evento, unico nel suo genere, è stato organizzato dall’ATM, Associazione Tartufai della Marsica, in collaborazione con il Comune di Celano.

“La mostra vuole essere un punto di riferimento importante – dichiara il Vicesindaco, con delega alla Città, Piero Ianni – per tutti coloro che intendono promuovere i propri prodotti. Un momento importante per valorizzare le eccellenze del nostro territorio, a supporto dell’importante indotto enogastronomico.

Da subito abbiamo voluto realizzare questo evento in città -continua Ianni- in quanto Celano rappresenta un punto nevralgico di un’area che vanta un’elevata concentrazione di operatori del settore, di produttori di tartufi e di allevatori di cani da tartufi.”

La fiera si svilupperà lungo tutto il percorso del Parco della Rimembranza, un circuito cittadino ricco di storia e di fascino medievale e rinascimentale. Ricco di eventi e di appuntamenti, il programma predisposto dagli organizzatori prevede aperitivi e menù a base di tartufo preparati durante le giorante della mostra.

“Apprezzo l’iniziativa ed esprimo i migliori auguri per la buona riuscita dell’evento – dice Dino Iacutone, delegato comunale all’agricoltura – che senz’altro contribuirà a valorizzare un prodotto di nicchia del nostro territorio. Confido nell’impegno degli organizzatori di promuovere il tartufo come prodotto d’eccellenza della nostra zona.

“Un grazie alla Regione Abruzzo, all’assessore regionale Emanuele Imprudente, agli organizzatori e promotori dell’evento Vittorio Letta e Settimio Taccone, presidente e membro dell’Associazione Tartufai della Marsica, per la disponibilità, per aver consentito alle aziende locali la possibilità di promuovere i loro prodotti e per valorizzare anche dal punto di vista turistico le risorse del nostro territorio” – conclude il Vicesindaco Ianni.