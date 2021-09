52ENNE CAMIONISTA PERDE LA VISTA SCHIACCIATO DAL SUO TIR

Tragedia in provincia di Palermo a Capaci. Un camionista 52enne ha perso la vita schiacciato dal suo proprio mezzo. Inutili i soccorsi del personale medico sanitario del 118 che sono prontamente intervenuti sul posto. Da una prima ricostruzione dell’incidente mortale fatta dai carabinieri, sembrerebbe che l’uomo era sceso dal camion per controllare le ruote anteriori dimenticando, però, di tirare il freno a mano. Il Tir si sarebbe, così, messo in movimento da solo stritolandolo. Il sindaco Pietro Puccio e tutta la comunità del paese si stringono affranti e addolorati ai familiari della povera vittima.