6 CUCCIOLI DI CANI ABBANDONATI RECUPERATI ED ACCUDITI DAI VOLONTARI DEL PROGETTO “CANI FRAGILI” ORA SONO IN CERCA DI ADOZIONE

Ieri pomeriggio una residente di Rosciolo ha trovato per strada 6 cuccioli 4 femmine e due maschi, di cani abbandonati tra la vegetazione.

La donna li ha presi, sottraendoli a morte certa, e portati ad una volontaria che lavora per il progetto “Cani Fragili”. I cani potrebbero essere stati abbandonati da qualcuno appena dopo lo svezzamento. Ora si trovano in buone mani, nutriti e per loro è stata avviata la prassi sanitaria del caso che i volontari eseguono grazie alla collaborazione con il dottor Mazzetti.

I volontari lanciano un appello per la loro adozione, chi fosse interessato può contattare il numero: 3476026678.