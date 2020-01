73ENNE DI PIANELLA VIENE COLPITO DA INFARTO: SALVATO CON IL DEFIBRILLATORE DEL COMUNE

Un anziano 73enne è stato colpito da infarto in pieno centro, oggi pomeriggio, a Pianella in provincia di Pescara. Fortunatamente per lui, alcuni compaesani hanno immediatamente utilizzato il defibrillatore comunale salvandogli, così, la vita. In seguito, il personale sanitario del 118, prontamente intervenuto, lo ha stabilizzato e lo ha trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Pescara. Qui, il malcapitato è stato ricoverato in Utic dopo gli accertamenti preliminari al pronto soccorso.