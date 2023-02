A Campo Felice la manifestazione che vedrà in pista i migliori atleti del centro Italia di tutte le categorie

CAMPO FELICE – Sabato 4 e domenica 5 febbraio a Campo Felice (AQ) si svolgerà il 13° Orsello Cup Trofeo X-Bionic di sci alpino, manifestazione organizzata dallo sci club Orsello Magnola, in collaborazione con il CLS (Comitato Lazio & Sardegna), con il prezioso contributo importanti aziende come Energiapura, Pasquarelli Auto, Giulius Petshop, Sabina Paintball e Lgs Informatica. In gara tutte le categorie: Super Baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi, Giovani e Senior maschile e femminile. Due giorni di gara con gli atleti che si confronteranno nello slalom speciale e nello slalom gigante. Come sempre, oltre al prestigio della manifestazione, in palio per gli atleti i punti per la qualificazione alle prossime gare Nazionali. Novità stagionale il Trofeo Energiapura che da questa stagione vede impegnati tutti gli atleti del CLS della FISI delle categorie Super Baby, Baby 1 e 2, Cuccioli 1 e 2, con una speciale classifca stagionale e premiazioni dedicate in occasione del prossimo Lazio Pianeta Sci, che quest’anno festeggerà in autunno la 40ª edizione. «Come sempre l’Orsello Cup è un grande avvenimento per il nostro comitato – afferma il Presidente dello SC Orsello Magnola Franco Ruggeri – e finalmente le condizioni meteo non sono un problema. Grande novità il Trofeo per i più piccoli grazie ad Energiapura, azienda leader nel settore della fornitura di abbigliamento e attrezzatura per gli sport invernali, particolarmente attenta al rispetto dell’ambiente e allo studio di nuove tecnologie, che sostiene molteplici attività svolte dai diversi Comitati Regionali e, per quanto concerne il CLS congiuntamente con il Presidente Regionale Andrea Ruggeri, ha deciso di supportare la crescita della categorie Pulcini». Oltre alla battaglia sportiva per i titoli individuali, non sarà da meno quella per il Trofeo a squadre. Il 2022 vide SC Orsello Magnola, MM Crew e SC Terminillo salire sul podio con distacchi minimi. Il programma prevede lo slalom sabato e il gigante domenica.