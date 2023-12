A CELANO INAUGURATO IL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE ANFFAS PER I DIVERSAMENTE ABILI. SANTILLI: IN POCO TEMPO RAGGIUNTI TRAGUARDI INIMMAGINABILI

Si arricchisce l’offerta dei servizi che l’Amministrazione Comunale di Celano riserva ai diversamente abili. Oggi a Celano, infatti, è stato ufficialmente inaugurato il Centro diurno polivalente Anffas Peter Pan per disabili dell’unione dei Comuni Montagna Marsicana, ubicato in Via Vaschette. E’ il quarto Centro inaugurato dopo Carsoli, Civita D’Antino e Aielli. Alla cerimonia hanno partecipato i Sindaci delle amministrazioni ospitanti, il Vescovo dei Marsi Giovanni Massaro, che si complimentato con l’amministrazione per queste strutture che mette a disposizione, e i familiari dei ragazzi che frequentano la struttura.

“L’obiettivo che si intende perseguire mediante l’erogazione di tale servizio – dice Settimio Santilli, presidente dell’Unione dei Comuni – parte da un profondo principio ispiratore che considera la disabilità non come una malattia ma come un rapporto sociale tra le caratteristiche delle persone e l’ambiente. In base a tale pensiero all’interno dei centri diurni sarà possibile avviare un percorso di inclusione e di crescita dell’autonomia della persona disabile attraverso varie attività di sostegno”.

Aggiunge il Presidente Santilli: “Abbiamo vinto il bando regionale con un “Contributo alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti di energia rinnovabili ivi compresi quelli idroelettrici e all’integrazione sostenibile ed intelligente di impianti, reti e servizi di mobilità rurale” per 391.776,89 euro. Abbiamo vinto il bando regionale con un “Contributo alla costituzione di Green Commmunities per mobilità sostenibile, rete sentieristica, riqualificazione ed efficientemento energetico dei rifugi montani”, per 1.000.000 euro. Abbiamo attivato tre centri aggregativi per l’infanzia per le famiglie meno abbienti”.

Un altro progetto nell’ambito sociale riguarda il “Dopo di Noi” che verrà affrontato in maniera importante e capillare sempre con una visione territoriale globale che offra un servizio in tutte le aree del nostro territorio per quelle persone disabili che rimangono senza famiglia”.

“L’attenzione ai bisogni espressi dalla cittadinanza – afferma Divina Cavasinni, consigliere con delega alla Disabilità – sono attività prioritarie dell’Amministrazione Comunale. E’con questa consapevolezza che, il Comune di Celano, ha lavorato negli ultimi mesi per l’apertura di questo Centro, che offrirà un servizio completamente gratuito ai disabili residenti nel nostro Ambito.

“In meno di un anno sono stati raggiunti traguardi un tempo inimmaginabili, perché l’unione fa la forza. La differenza nel settore sociale non la fanno le appartenenze partitiche o le ideologie dei politici, bensì la sensibilità di questi, la loro attitudine ed inclinazione a lavorare in gruppo e in maniera imparziale per i più bisognosi”.

“Se si è potuto raggiungere un risultato straordinario non si può che rendere merito ai colleghi sindaci, alla giunta e ai consiglieri che si prodigano per far crescere questo Ente nato da pochi mesi, con molto potenziale e allo stesso tempo poco personale, ma affidabile ed encomiabile che va solo ringraziato per i risultati concreti che sta raggiungendo” – conclude il Presidente Santilli.