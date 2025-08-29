A Cerchio, in passerella gli abiti nuziali di mamme e nonne

Tradizione e memoria in scena a Cerchio: figlie e nipoti sfilano con gli abiti da sposa di madri e nonne.

La memoria diventa spettacolo e la tradizione si trasforma in emozione condivisa. È questo il cuore di “Notte di Ricordi – Sfilata d’abiti da sposa d’epoca”, l’evento ideato e curato da Patrizia Polla, figlia dello storico editore Adelmo Polla, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura e delle radici del territorio.

La manifestazione, patrocinata e sostenuta dal Comune di Cerchio, mette in scena non semplici abiti, ma storie di vita familiare: veli tramandati, pizzi carichi di ricordi, tessuti che hanno attraversato generazioni. A indossarli saranno figlie e nipoti, che porteranno in passerella i vestiti da sposa delle proprie madri e nonne. Ogni abito diventerà simbolo di legami che resistono al tempo, un filo che unisce le eleganze del Novecento alle forme contemporanee, in un dialogo senza fine tra passato e presente.

A condurre il pubblico in questo viaggio tra emozione e tradizione sarà la giornalista Alina J. Di Mattia, affiancata dall’organizzatore di eventi Cristian Continenza. Le immagini ufficiali porteranno la firma di Jimmy D’Angelo, fotografo de L’Isola dei Famosi.

La scenografia sarà impreziosita dagli addobbi floreali di Samanta Ranalli, mentre l’atmosfera sarà resa ancora più suggestiva dalla voce intensa della cantante Mirì, da proiezioni evocative e dallo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Vicaretti. Luci e suoni saranno affidati alla regia tecnica di Magic Music Service.

La serata si concluderà con un tocco di alta moda: la passerella firmata dall’Atelier White Sposa di Alessandra Notarantonio, che suggellerà con eleganza un evento nato per celebrare la tradizione, la memoria e la bellezza che si tramanda.

Appuntamento a Sabato 30 agosto 2025, ore 21.00 – Piazza San Bartolomeo, Cerchio (AQ).