A GERMANO DI MATTIA SARA’ CONFERITO IL PRESTIGIOSO PREMIO MASTRO SINO

Il prossimo 20 agosto 2022, in occasione della XVII edizione del VENUS TALENT SHOW ed il Galà del Premio, che si terrà domenica 20 agosto ore 21:30 in piazza della Repubblica ad Ortona a mare (Chieti), l’eclettico artista Germano Di Mattia regista, attore, cantante e scrittore sarà in­si­gni­to del pre­sti­gio­so “Pre­mio Mastro Sino”.

Germano Di Mattia nel suo lun­go per­cor­so ar­ti­sti­co ini­zia­to da ragazzino con i telefilms per ragazzi e continuato poi con importanti films e documentari, ha sem­pre la­vo­ra­to con pas­sio­ne e la straordinaria dote di poliedricità che lo contraddistingue, gli ha permesso di spaziare in vari ambiti dello spettacolo, passando dalla musica al cinema internazionale, in sva­ria­ti film e se­rie tv e ultimamente sorprendendoci con l’esordio come scrittore di successo tanto da essere tradotto addirittura in spagnolo e destinato a sbarcare nel mercato di Spagna e Sudamerica prossimamente!

Nel 2020 ha infatti pubblicato un romanzo par­ti­co­la­re e pro­fon­do che può essere annoverato tra i romanzi iniziatici da leggere assolutamente “L’Arciere – L’Ordine dell’Arco”, edi­to da Verdechiaro in Italia e di­spo­ni­bi­le in tutti gli Sto­re on­li­ne e nelle librerie. Questo romanzo già conosciuto in Italia, rappresenterà una preziosa opportunità di espressione artistica di un artista italiano all’estero che promuove L’Italia e la sua terra d’Abruzzo.

Nei pros­si­mi mesi ve­dre­mo il po­lie­dri­co e sen­si­bi­le Germano Di Mattia (in questo momento all’estero per le riprese della sua nuova opera) impegnato nella lavorazione e post produzione di un nuovo film documentario internazionale di cui curerà la regia e sarà coautore, un nuovo album musicale in “quasi” contemporanea uscita con il romanzo “El Arquero – La Orden del Arco” di cui la traduzione in lingua ispanica è già pronta.

“È con grande piacere che gli autori del premio, la presidente Fioralba Castellano ed

ed il Comitato Direttivo del “Premio Mastro Sino” per questa edizione 2022 abbiano pensato a me, sono emozionato e riconoscente perché questo ambito premio viene dalla mia terra, infinitamente grato per questo!”. Dichiara l’artista Germano Di Mattia durante l’intervista.

Ormai notissimo ed ambito, dal 2015 il Premio “Mastro Sino” assegna ogni anno riconoscimenti di stima e audacia a decine di artisti e personalità noti nel panorama artistico internazionale ed imprenditoriale! Premia la Visione delle cose, della gente che traccia la via della straordinarietà. Tra coloro che lo hanno ricevuto citiamo: Sara Ricci, Luca Di Nicola, Fioretta Mari, Jo Squillo, Alda D’Eusanio, Ivan Antonio Giampietro, Beppe Convertini ecc…

La premiazione avverrà durante la XVIl edizione del VENUS TALENT SHOW, presentato da Luca Di Nicola ed alla presenza di Aida Yespica madrina d’eccezione dell’evento, che è un autentico spettacolo di moda, danza, canto e non solo, che dà la ghiotta opportunità a quanti sanno di avere talento, di esibirsi gratuitamente e di tentare la scalata al successo. Ideato dal producer Ivan Antonio Giampietro titolare della Venus Entertainment, lo spettacolo già da diciassette anni registra puntualmente il tutto esaurito nelle piazze, nei teatri e negli auditorium italiani nei quali, gli aspiranti artisti, protagonisti del Talent, si sono esibiti. Il meccanismo è sempre lo stesso…ciascun concorrente si esibirà nella propria categoria e verranno premiati, una ragazza ed un ragazzo, che rispettivamente nel proprio campo, si contenderanno il primo premio. Dal 2018, anche in onda sulle reti Mediaset, lo show ha avuto da sempre, come conduttore ufficiale il volto noto di Rai 1 Luca Di Nicola negli anni affiancato da nomi blasonati del panorama televisivo.

Vi aspettiamo dunque alle 21,30 del 20 Agosto 2022 a Piazza della Repubblica, Ortona a mare (Chieti) per la serata di Gala.