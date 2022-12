A LEZIONE DI CITTADINANZA ATTIVA ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO FONTAMARA DI PESCINA

La classe 5 A della Scuola Primaria di Pescina a lezione in Comune

Il 19 dicembre, presso la sala conferenze del Teatro San Francesco di Pescina, la classe 5 A della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Fontamara di Pescina ha incontrato il primo cittadino.

Nell’ambito del percorso di educazione civica, relativa alla cittadinanza attiva, i bambini della classe 5 A della Scuola Primaria di Pescina, guidati dalla maestra Wanda Partemi, e alla presenza della dirigente scolastica prof.ssa Maria Gigli, hanno incontrato il sindaco di Pescina, Mirko Zauri, il vicesindaco, Soricone Luigi e l’assessore alle politiche scolastiche, Cococcia Roberta, per illustrare le proposte e i suggerimenti elaborati in classe che hanno come obiettivo la volontà di partecipare attivamente alla vita della città per migliorarne le condizioni di vita.

Evento unico e partecipato che ha visto protagonisti i bambini; il sindaco ha ascoltato con attenzione le richieste dando subito delle risposte concrete a quanto rappresentato.

Grande entusiasmo e soddisfazione da parte della docente Wanda Partemi e della dirigente scolastica prof.ssa Maria Gigli, che ha incoraggiato l’iniziativa

Eventi come questo sono importanti poiché evidenziano l’importanza della collaborazione tra scuola e istituzioni.