A Magliano dei Marsi si prepara la Randonnèe dei Briganti, uno sguardo ai percorsi cicloturistici del 28 maggio

A Magliano dei Marsi esiste e prospera l’Asd i Grifoni Mtb che organizza una cicloturistica nella quale si mette in risalto le proprie capacità e dei suoi collaboratori di promuovere il territorio circostante.

La Randonnèe dei Briganti del 28 maggio è un itinerario non competitivo in mountain bike che ripercorre il cammino dei briganti tra natura e antichi borghi. La Marsica e il Cicolano sono terre di boschi, montagne e storie di briganti ai confini tra Abruzzo e Lazio.

Sono due i percorsi ricavati in questo lembo di territorio che sicuramente riceveranno ampi consensi da parte degli addetti ai lavori e dei partecipanti sia in termini di bellezza panoramica che per la particolarità del paesaggio.

Il percorso lungo è di 53 chilometri con 1.850 metri di dislivello: dalla partenza di Magliano dei Marsi, si raggiunge Alba Fucens dove si trova l’anfiteatro romano e si sfiora il centro abitato di Massa d’Albe per risalire verso il valico di Fonte Capo la Maina. Si prende una strada sterrata verso Ovindoli ma si devia prima verso la chiesetta degli alpini a Forme. Si scende verso il paese di Forme e si lambiscono le località di valle Majelama, il rifugio Casale da Monti e si procede in direzione Rosciolo e Passo Le Forche, fino a raggiungere il borgo di Cartore che è il punto più lontano di tutto il tracciato. Si va verso sant’Anatolia e si risale la parte superiore di Rosciolo con transito a Santa Maria in Valle (dove è ubicata la chiesa risalente all’undicesimo secolo). Da lì si attraversa il paese di Rosciolo per tornare a Magliano dei Marsi.

Il giro corto di 36 chilometri con 1.000 metri di dislivello devia da Passo le Forche direttamente verso la chiesa di Santa Maria in Valle dove poi in quel punto si ricongiunge con il lungo per raggiungere Magliano dei Marsi.

Sono previsti due ristori: uno per il corto e due per il lungo con prodotti tipici alimentari, oltre a quello dell’arrivo dove si svolgerà il pranzo completo. Ai primi 100 iscritti in omaggio una maglia tecnica celebrativa dell’evento inserita nel pacco gara.

Per iscriversi, cliccare su https://forms.gle/3YgbhrSZTR8UtQCB9 per accedere con le proprie credenziali Google per consultare il regolamento, scaricare il modulo di iscrizione e restituirlo compilato alla copia del bonifico alla seguente mail asdgrifonimtb20@gmail.com . Il pagamento è di 20 euro a persona entro la mattina del 28 maggio prima della partenza.