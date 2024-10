A Ortona alle porte la quarta edizione dell’evento podistico Di Corsa nella Storia

Stanno lavorando da tempo, sacrificando gran parte del proprio tempo libero, i dirigenti della Ortona for Runners per confezionare nel migliore dei modi l’evento podistico Di Corsa nella Storia in programma ad Ortona domenica 6 ottobre, il tutto insieme alla Onlus Crossroads Ortona, in collaborazione con il comune di Ortona e il patrocinio, per la prima volta, dello Stato Maggiore della Difesa.

A pochi giorni dall’avvio della quarta edizione, valevole per il Corrilabruzzo UISP, cresce l’attesa per una manifestazione dall’alto valore simbolico in ricordo della Battaglia di Ortona, una tra le più cruenti della Seconda Guerra Mondiale avvenuta nel dicembre del 1943.

La gara competitiva prende il via alle 10:30 attraversando i luoghi che furono teatro della sanguinosa battaglia attraverso un percorso della lunghezza di 8,5 chilometri (tre giri di quasi 2,7 chilometri). Allo stesso orario lo start anche per la gara non competitiva e la passeggiata, mentre la partenza per bambini e ragazzi è prevista alle 9:00 da piazza San Tommaso in base alle fasce d’età su diverse distanze. A ciascun partecipante la medaglia ricordo, premiazioni estese ai primi tre assoluti uomini e donne, oltre ai primi tre di ogni categoria.

Le iscrizioni si possono effettuare attraverso l’indirizzo mail [email protected] con pagamento delle quote di 3 euro per bambini e ragazzi, 10 euro per la competitva, 5 euro per la non competitiva e la passeggiata.