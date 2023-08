A SCURCOLA MARSICANA IL CONVEGNO CHE HA RIACCESO LA MEMORIA DELLA BATTAGLIA, OSPITE D’ONORE IL PROFESSOR BERARDO PIO, DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

L’obiettivo finale sarà la pubblicazione di un volume sul Medioevo ‘marsicano’ , realizzato grazie a ‘penne’ accademiche.

Un ciclo di conferenze tematiche di altissimo profilo, una base scientifica dalla quale partire e una pubblicazione finale che andrà a raccogliere tutte le teorie sulla caratura del Medioevo in Marsica, esposte in questi mesi da grandi pensatori e medievalisti accademici. Il 23 agosto del 1268, esattamente 755 anni fa, con l’incrocio sanguinoso di spade e di scudi sui Campi Palentini, si consumò l’evento finale che modificò per sempre le sorti dell’Europa. I ghibellini di Corradino di Svevia si misurarono con le truppe angioine di Carlo I d’Angiò: fu quello l’ultimo atto della potenza sveva in Italia. Mercoledì pomeriggio, l’eco della battaglia ha rivissuto nuovamente nella ‘sua’ città, Scurcola Marsicana, grazie alla terza tappa del viaggio di ‘Abruzzo e la Marsica Medievale – vista sul Medioevo delle aree interne’: una ‘navigatio’ storico-culturale, organizzata dall’associazione MarsicaMedievale, capitanata dall’architetto Lorenzo Fallocco. Una terza ‘fermata’ del tragitto che ha avuto una voce narrante di rilievo, quella del professor Berardo Pio, del Dipartimento Storia, Cultura e Società dell’Università di Bologna (partner accademico di MarsicaMedioevale, assieme ai prestigiosi atenei di Chieti, La Sapienza e Salerno).

“Il ciclo di conferenze- ha spiegato il sindaco padrone di casa, Nicola De Simone – ha l’obiettivo di riportare al centro delle agende politiche, dalla locale alla regionale, la grande storia che ci ha attraversato sin dall’età medioevale. La sua rilettura in chiave di rilancio e di crescita territoriale è stata sposata anche da altre tre municipalità, ovvero Pescina, Massa d’Albe ed Avezzano, che fanno parte da quest’anno del progetto di MarsicaMedioevale”. Un viaggio della conoscenza incominciato nel mese di maggio scorso con due appuntamenti, celebrati a Pescina e sempre a Scurcola Marsicana, che hanno puntato a rievocare il 745esimo anniversario della consacrazione del Tempio Angioino, ovvero l’odierna Abbazia cistercense di Santa Maria della Vittoria, nei Piani Palentini.

Il progetto di ‘Marsicamedioevale’ è connesso alla valorizzazione del periodo medioevale delle Aree interne della Regione Abruzzo, riscoprendo gli anniversari e i monumenti più importanti a livello locale e nazionale. Scurcola Marsicana è il Comune capofila. “La nostra idea – ha dichiarato l’architetto Fallocco – è quella di attivare una rete tra tutti quei territori che, in un modo o nell’altro, vengono storicamente accomunati dall’epopea della battaglia dei Piani Palentini. Territori che, realmente, nel passato, sono stati calpestati, o da Corradino o da re Carlo, durante la loro marcia di guerra e di conquista”. Presenti al convegno, che si è svolto in sala consiliare, il consigliere della Regione Abruzzo, Simone Angelosante, il consigliere della Fondazione Carispaq Pierluigi Panunzi, i consiglieri comunali di Avezzano Antonio Del Boccio ed Ernesto Fracassi, il sindaco di Massa D’Albe, Nicola Blasetti, e la responsabile della Giostra Europea, evento complementare alla Giostra Cavalleresca di Sulmona, Luisa Taglieri, la quale ha voluto sottolineare come “Il messaggio della Giostra europea, diventata quest’anno Giostra europea per la Pace in nome di Celestino V, parta in verità proprio dalla Marsica, attraverso le sorti e l’esito della grande battaglia. Ci sono tutte le basi per poter crescere insieme come territorio provinciale”.

“Piantiamo insieme – ha concluso Simone Angelosante – il seme culturale per creare qualcosa di importante negli anni che verranno. Al termine del ciclo di conferenze, si produrrà una pubblicazione importante e decisiva sulla storia marsicana nel Medioevo. Ricordo che eventi e iniziative di questo tipo sono sostenute a livello regionale dalla Legge numero 19 del 2020, ovvero Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo”. Il prossimo 20 ottobre, infatti, verrà realizzata l’ultima tappa del viaggio storico per tappe: la città di Avezzano ospiterà, nella cornice del Teatro dei Marsi, l’ultimo, avvincente convegno che sarà tenuto dallo storico medievalista Franco Cardini.