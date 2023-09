A TRASACCO LA PRIMA TAPPA DELL’ADRIATICA IONICA RACE, GARA INTERNAZIONALE DI CICLISMO. IL SINDACO LOBENE: IL NOSTRO PAESE DIVENTA SEMPRE PIÙ ATTRATTIVO

Cresce l’entusiasmo per l’arrivo a Trasacco della prima tappa dell’Adriatica Ionica Race, competizione internazionale di ciclismo ideata e promossa dall’ex campione del mondo Moreno Argentin. Un appuntamento che, nel corso degli anni, ha coinvolto un numero di appassionati e sportivi sempre maggiore, raccogliendo numerose iscrizioni da ogni zona dell’Italia, testimonianza di un movimento crescente sempre più dinamico ed entusiasta. L’edizione di quest’anno passerà anche per l’Abruzzo, con partenza da Corropoli, e arriverà a Trasacco venerdì 22 settembre intorno alle 16. I ciclisti taglieranno il traguardo a piazza Matteotti dopo aver percorso più di 220 chilometri.

Per l’occasione, al fine di garantire un regolare e sicuro svolgimento della manifestazione, sarà allestita una temporanea ZTL in centro con chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e la sospensione del mercato settimanale. Dalle 15 alle 17 saranno chiuse le seguenti strade interessate dal passaggio della corsa: via Monte Velino, via Carducci, largo della Caserma, piazza Matteotti, piazza Cavour, via Roma, via Fossa di Villa, via Milano, Via Baronio e la strada provinciale della Vallelonga (ex via Pecorale).

“Trasacco si conferma un borgo attrattivo e di richiamo per attività culturali e sportive, sia di caratura locale che nazionale – spiega il sindaco Cesidio Lobene – poter ospitare l’arrivo della prima tappa dell’Adriatica Ionica Race è motivo di soddisfazione e orgoglio per la nostra comunità, ma anche un prezioso riconoscimento verso il lavoro svolto dall’amministrazione comunale in questi anni. Venerdì sarà una giornata di festa, che farà seguito alla bellissima estate ricca di eventi che ci lasciamo alle spalle tra tante soddisfazioni e responsi positivi. Invito tutti e tutte a partecipare a questo appuntamento che, ne sono certo, garantirà al nostro paese un’importante vetrina internazionale”.