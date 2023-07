A25. MINACCIA DI LANCIARSI DAL CAVALCAVIA SUL POSTO LE FORZE DELL’ORDINE

Un episodio drammatico si è verificato lungo l’autostrada a 25, in direzione Pescara, all’altezza di Paterno. Un uomo, per motivi ancora sconosciuti, ha scavalcato il guardrail minacciando di gettarsi dal cavalcavia al chilometro 93. La situazione ha attirato l’attenzione di numerosi automobilisti e un autobus, che si sono prontamente fermati per prestare soccorso e offrire aiuto. Al momento non è ancora chiaro come la situazione si sia risolta. Si consiglia di seguire fonti di notizie affidabili per eventuali aggiornamenti sull’evento