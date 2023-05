Abbigliamento brandizzato per il team building: le giacche invernali personalizzate

Sono numerosi gli strumenti a cui ci si può affidare per il team building, e uno di questi è rappresentato dal ricorso alle giacche invernali personalizzate: nelle prossime righe vi spiegheremo come e perché. Tutte le circostanze sono potenzialmente ideali per mostrare a chi lavora in azienda quanto si apprezza l’impegno e la fatica spesi per il conseguimento degli obiettivi prefissati: proporre un omaggio ai dipendenti, quindi, è un gesto che fa di sicuro piacere, perché suggella il lavoro che è stato svolto nel corso dell’anno. I regali personalizzati possono essere personalizzati e poi consegnati in corrispondenza di specifici momenti: per esempio le feste di Natale, un anniversario o la data in cui viene firmato un contratto importante. Resta da capire, però, quali siano i migliori prodotti da scegliere a questo scopo, tenendo conto delle caratteristiche e delle preferenze dei destinatari.

Come fare per assecondare i gusti di tutti

Non è certo facile riuscire ad assecondare i desideri di tutti, cercando di non scontentare nessuno. I giubbotti invernali personalizzati, per esempio, sono omaggi molto apprezzati da parte dei dipendenti. Una giacca da indossare sopra una camicia è sinonimo di comfort e praticità: si tratta di un accessorio casual che si adatta alle circostanze più diverse, in grado di consolidare il senso di comunità e di appartenenza.

I consigli per una scelta vincente

Molti hanno capito che scegliere una felpa che riporti impresso il logo aziendale contribuisce ad incrementare la fedeltà all’azienda. Lo spirito di gruppo può essere consolidato e forgiato facendo in modo che ogni dipendente sia coinvolto nel processo di creazione e reso partecipe della fase di progettazione del design dell’abbigliamento brandizzato. Si può anche pensare di azzardare e tentare la strada dell’originalità, dando vita a vere e proprie sfide tra gli uffici, per invitare tutti a realizzare la maglietta più bella e particolare. Un invito alla partecipazione è quanto di più efficace si possa immaginare per stimolare la creatività: e anche questo è un modo per accentuare la condivisione e migliorare lo spirito di gruppo.

Le giacche softshell

Una citazione è doverosa per le giacche conosciute come softshell. Si tratta di giubbotti tecnici particolari, consigliati per i gruppi di lavoro che devono operare in condizioni specifiche: questi capi, infatti, sono dotati di tasche interne e laterali con zip e vantano caratteristiche impermeabili e trasparenti. Non solo: sono munite di polsini regolabili con chiusura a strappo e coulisse elastica sul fondo. Le opzioni di scelta sono numerose, sia per ciò che riguarda la tipologia che in riferimento alle taglie. Tante sono anche le opportunità di personalizzazione: si può citare a questo proposito la stampa serigrafica, fino a un massimo di sette colori, ma molto efficace si rivela anche la stampa digitale. Il ricamo rimane, però, la tecnica di personalizzazione di maggior pregio, anche per la longevità che garantisce: la sua durata è quasi eterna, e non ci sono rischi di usura neppure a fronte di un utilizzo prolungato o di numerosi lavaggi.

