ABRUZZO, A L’AQUILA IL SECONDO CASO SOSPETTO DI CONTAGGIO DI CORONAVIRUS SU UNA RAGAZZA: SI ATTENDE L’ESITO DEGLI ESAMI

Secondo caso sospetto di contagio di Coronavirus a L’Aquila su una ragazza medico tirocinante tornata dal nord Italia in Abruzzo nei giorni scorsi. Se il test risulterà positivo sulla giovane donna, sarà il secondo caso di Covid 19 nella nostra regione. Intanto, il 50enne di Brugherio ,in provincia di Monza, (primo caso n.d.r.) verrà trasferito alla Spallanzani di Roma. Per l’emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri: Asl 1 L’Aquila- Avezzano- Sulmona 118, Asl 2 Chieti-Lanciano-Vasto 800 860 146, Asl 3 Pescara 118 / 333 616 2872, Asl 4 Teramo 800 090 147.