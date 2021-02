ABRUZZO. ALTRI 7 GIORNI DI DIDATTICA A DISTANZA, MARSILIO FIRMA L’ORDINANZA

Altri 7 giorni di didattica a distanza per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado su tutto il territorio regionale. La proroga è stata adottata dal Presidente della Regione Marco Marsilio che ha firmato l’ordinanza valida per l’intero territorio regionale.

Nel documento inoltre è stato ribadito il divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici e in prossimità degli esercizi commerciali, certo per quest’ultimo c’è da rilavare che in molti casi il divieto è stato disatteso, tanto che le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli.