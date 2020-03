ABRUZZO. CORDATA DI IMPRENDITORI PER COSTRUIRE IL COVID HOSPITAL

IMPRENDITORI FINANZIANO IL COVID HOSPITAL DI ATESSA 🏥

Una cordata di imprenditori, tutti appartenenti all’area Chieti-Pescara, su iniziativa di Gennaro Strever, presidente #Ance, si è fatta avanti per sostenere con #500 mila euro la prima fase della realizzazione del progetto della Asl Lanciano Vasto Chieti di riconvertire il “San Camillo” in una struttura dedicata all’assistenza di persone affette da #Coronavirus.

La somma è subito a disposizione dell’Azienda sanitaria e sarĂ impiegata per l’attivazione dei primi #60 posti #letto di Medicina Covid al terzo piano, dove fino a pochi giorni fa erano ubicate le degenze della Riabilitazione e Lungodegenza. Sono giĂ in corso i piccoli interventi di adeguamento strutturale e per la dotazione degli elettromedicali necessari ad accogliere i nuovi ricoverati. Una settimana il tempo previsto per effettuare i primi ricoveri.

Contestualmente, #grazie ad altri capitali, sempre privati, che in queste ore stano arrivando, l’Azienda sanitaria è pronta ad attrezzare, subito dopo, altri #60 posti di Medicina Covid al primo e secondo piano e #20 letti di Sub Intensiva in un’altra ala del presidio. Infine i letti di Dialisi saranno lasciati a disposizione di pazienti Covid nefropatici che dovessero avere bisogno di tale trattamento. Per tale seconda fase, viene stimato un tempo di realizzazione di due settimane.

👉🏻 Complessivamente occorrono 1,5 milioni di euro, tra lavori e attrezzature, per portare il progetto a pieno compimento, fino a esaurire la massima capacitĂ del “San Camillo” di Atessa.

Hanno giĂ aderito:

• Valagro Holding con il presidente Ottorino La Rocca;

•Nicola Di Sipio con Raicam Industrie srl;

•Carlo Cericola della Cericola srl:

•Domenico Pugliese, amministratore della Pugliese Industria Meccanica srl;

•la Società Igefi, delle famiglie Di Vincenzo e Cardano;

•gruppo Alfonso Toto con la Società Strada dei parchi;

•Roberto Battista della societĂ Hiteco SpA; •Gennaro Strever con Strever SpA, Ance Chieti – Pescara

•Silvano Pagliuca, Presidente di Confindustria Chieti – Pescara con il Fondo di solidarietĂ istituito sull’emergenza Covid-19 che raccoglie donazioni di Piccole, Medie e Grandi imprese del sistema.