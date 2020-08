Coronavirus, in Abruzzo oggi, 15 Agosto, sono stati comunicati dal Servizio Prevenzione e Tutela 13 nuovi casi (8 in provincia dell’Aquila, 1 in quella di Chieti, 3 a Pescara, 1 a Teramo), 0 nuovi decessi, 26 ricoverati (di cui 1 in terapia intensiva), 226 positivi in isolamento domiciliare.

2834 dimessi/guariti, 252 attualmente positivi. 140692 i test complessivi svolti alla data odierna.