ABRUZZO. ECCO I CASI POSITIVI PROVINCIA PER PROVINCIA

CORONAVIRUS: SUDDIVISIONE PROVINCIALE DEI 65 CASI POSITIVI DI OGGI

(REGFLASH) Pescara, 20 mar. – Dei 65 casi positivi al Covid 19 registrati oggi, 4 fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 11 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 36 alla Asl di Pescara e 14 alla Asl di Teramo. Il dato riguarda la presa in carico dei pazienti e non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, in quanto ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in una diversa Asl provinciale.