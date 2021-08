ABRUZZO IN GINOCCHIO PER GLI INCENDI SULLA COSTA, VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO SENZA SOSTA

Un vero e proprio inferno di fuoco. Pescara ha vissuto oggi una delle giornate più dure della sua storia, distrutta parte della Riserva naturale Pineta Dannunziana. Mezza città è scesa in strada per dare una mano, per impedire alle fiamme di distruggere tutto in azione Canadair ed elicotteri i vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta.

Le fiamme fanno paura, tante le persone che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche