Abruzzo Mtb Cup 2025: ecco le opzioni di abbonamento per non perdere nemmeno una prova

Per il 2025, il circuito Abruzzo Mtb Cup riparte con otto prove, ciascuna caratterizzata da paesaggi unici che spaziano dalle montagne ai boschi, passando per sentieri tecnici e panorami mozzafiato. Questo garantisce un’esperienza inclusiva e competitiva per tutti, dimostrando l’entusiasmo e l’attesa che il circuito genera sia tra gli organizzatori delle singole prove che tra i partecipanti.

Ad aprire il calendario 2025 il 4 maggio a Pescina la new entry della Granfondo Il Cammino di Berardo (GS Fontamara), il 18 maggio la Sirente Bike Marathon ad Aielli (Avezzano Mtb e Gruppo Alpini Aielli), il 1°giugno la Marathon degli Stazzi a Scanno (Mtb Scanno), il 15 giugno la Granfondo Campo di Giove a Campo di Giove (Bike Shock Team), il 22 giugno il Memorial Angelo D’Onofrio a Bucchianico (Asd 360 Sport&Fitness), il 6 luglio la Gran Sasso Marathon Mtb a Castel del Monte (Bike Team Bucchianico), il 21 settembre la Gran Fondo MTB Parco Nazionale d’Abruzzo (Pescasseroli Bike) e il 28 settembre I Sentieri dei Lupi a Collarmele (Asd Collarmele Mtb).

Sono disponibili diverse opzioni di abbonamento per prendere parte al circuito. L’abbonamento individuale, al costo di 160 euro, include il noleggio del chip fino al 1° aprile. Per chi è già iscritto a un altro circuito con gare in comune, è prevista una detrazione di 20 euro per ogni gara interessata. Per le società, è possibile optare per un abbonamento collettivo al prezzo di 200 euro, che comprende il noleggio del chip fino al 1° aprile 2025 e consente di iscrivere liberamente i tesserati della società alle gare del circuito. Inoltre, è offerta la possibilità di sottoscrivere un abbonamento con diritto di prelazione: versando 80 euro entro il 1° aprile, si acquisisce il diritto di partecipare alle singole gare pagando una quota ridotta di 15 euro a gara, da saldare direttamente ai comitati organizzatori entro il giovedì precedente la manifestazione.

Gli appassionati di mountain bike possono rimanere aggiornati seguendo i canali ufficiali del circuito, come il sito web e i social media, dove vengono pubblicate tutte le informazioni relative alle iscrizioni, ai percorsi e ai dettagli logistici.

È ufficialmente online il sito ufficiale dell’Abruzzo Mtb Cup all’indirizzo https://www.abruzzomtbcup.it/it/ con tutte le principali informazioni da prendere visione.