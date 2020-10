ABRUZZO: POSITIVI 17 POLIZIOTTI IN SERVIZIO AL GIRO D’ITALIA

17 poliziotti sono risultati positivi al coronavirus. Gli agenti erano in servizio per l’ordine pubblico e la sicurezza al Giro D’Italia passato in Abruzzo qualche giorno fa ed erano stati sottoposti a tampone al loro arrivo.

Ora sono tutti in isolamento in un hotel di Francavilla e risultano essere asintomatici.