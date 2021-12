Abruzzo, riparte la stagione sciistica 2021/2022. LArma dei carabinieri in prima linea

Dopo più di un anno di chiusura delle stazioni sciistiche a causa del virus covid-19, da pochi giorni hanno riaperto gli impianti di sport invernali del comprensorio abruzzese.

Il Comando Provinciale Carabinieri di LAquila, attraverso le stazioni territoriali presenti nei maggiori centri dellappenino centrale, da Roccaraso a Ovindoli, da Rocca di Mezzo/Campo Felice a Campo Imperatore/Assergi, ha risposto immediatamente mettendo in campo mezzi e uomini specificamente addestrati, pronti a far fronte alle evenienze di soccorso e vigilanza sulle piste.

I comandanti delle stazioni interessate, rispettando un preciso protocollo di intervento anche in considerazione dellemergenza sanitaria del momento, hanno ascoltato le esigenze di tutti i rappresentanti dei settori coinvolti affinché la stagione invernale possa svolgersi nel migliore dei modi.

Preminente per i militari dellArma rimane, però, lazione di soccorso sulle piste, quindi il controllo degli avventori e dei turisti anche in relazione al possesso del green pass base, obbligatorio per accedere agli impianti di risalita. Per stazionare nei punti di ristoro dislocati in quota è invece necessario il possesso del super green pass.

I compiti dei carabinieri si rivelano dunque più impegnativi rispetto agli anni scorsi, essendo chiamati a far rispettare la normativa emergenziale. Importante anche il profilo delle possibili falsità delle attestazioni da esibire a richiesta di tutti gli operatori legittimati a farlo.

Nei prossimi giorni, con le stesse modalità operative, in concomitanza delle aperture delle stazioni invernali di Pescasseroli e altri centri minori della provincia, verranno approntati servizi simili da parte dei carabinieri territorialmente competenti.