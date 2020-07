ABRUZZO – SCOPERTA LA RARA ORCHIDEA FANTASMA

E’ stata scoperta sul Monte Genzana la rarissima Orchidea Fantasma

Durante attività di monitoraggio floristico da parte del Personale della Riserva,è stata scoperta sul monte Genzana, Pettorano sul Gizio, la rarissima ma spettacolare Orchidea Fantasma. Una pianta molto piccola, che può raggiungere i 5-20 cm, priva di clorofilla che fiorisce tra i mesi di Giugno e Agosto. E’ quanto si apprende attraverso una nota ufficiale da parte della Riserva Monte Genzana sulla propria pagina Facebook ufficiale. L’Orchidea “Fantasma” è presente in forma rara, in quasi tutte le regioni d’Italia; la sua estensione è piuttosto vasta, andando dai Pirenei fino al ben più lontano Giappone; vive fondamentalmente in aree ombreggiate, prediligendo i fitti boschi di faggete, abetine e peccete a quote comprese tra 400 e 1800 metri. Si tratta di una pianta molto particolare, infatti fiorisce solo in determinate condizioni climatiche, e tra una fioritura ed un altra puo’ anche passare un decennio. Per questo è stata denominata “Ghost Orchid”, letteralmente Orchidea fantasma.

fonte Neve Appennino