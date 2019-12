ABRUZZO SECONDA REGIONE PER TURISMO INVERNALE

L’Abruzzo seconda regione in Italia per il turismo invernale. Negli anni è sempre aumentato il numero degli appassionati degli sport invernali e l’Abruzzo ha saputo rispondere a questa tendenza in maniera più che adeguata. Molti i fattori che hanno determinato questo successo tutto abruzzese. In primo luogo la posizione geografica che rispetto all’arco alpino è più facilmente raggiungibile da tutto il centro-sud. Altro fattore determinante, i prezzi medi. Un alloggio in pieno inverno nella regione abruzzese, costa in media circa 40€ a notte a testa. Nelle stazioni sciistiche del nord, i prezzi arrivano quasi a raddoppiare, lo stesso vale per gli skipass.

Per concludere, senza fare paragoni, gli impianti sciistici di Roccaraso, Rivisondoli, Pescasseroli, Campo Felice, Campo Imperatore e Ovindoli non hanno nulla da invidiare a quelli, più famosi, delle Alpi.

