Ad Aielli si riparte con l’organizzazione della Sirente Bike Marathon e le iscrizioni agevolate per tutto il periodo natalizio ai primi 100 iscritti

Con viva soddisfazione, inizia a muoversi la macchina operativa della Sirente Bike Marathon, programmata per domenica 14 maggio 2023, grazie al tandem Gruppo Alpini Aielli-Avezzano Mtb e alla passione sportiva che anima entrambi i sodalizi.

La messa in cantiere della sesta edizione è iniziata in maniera molto decisa con la possibilità di accaparrarsi l’iscrizione alla quota speciale di 15 euro fino al 6 gennaio solo per i primi 100 iscritti, come una sorta di regalo natalizio che il comitato organizzatore vuole porgere al singolo biker (i cui dati del tesseramento potranno essere comunicati successivamente). Un modo per ampliare la community dei partecipanti, colmare l’attesa dallo svolgimento della manifestazione in quella che è definita “la sfida sui sentieri dei briganti” con l’abbinamento alla Pollino Marathon del 25 giugno in Basilicata.

Il sito internet della manifestazione è raggiungibile all’indirizzo www.sirentebikemarathon.it e si è arricchito di nuovi contenuti per interagire meglio tra gli organizzatori e i partecipanti: a breve verranno ufficializzate anche le tracce dei percorsi marathon (71,1 chilometri) e point to point (34,8 chilometri).

La ghiotta novità è l’estensione della partecipazione anche all’e-bike (bici a pedalata assistita) con una manifestazione tutta per loro sfruttando tutti i servizi messi in campo per la gara marathon.