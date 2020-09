Ad Aielli spostamento al 2021 per la Sirente Bike Marathon

L’Avezzano Mtb e il Gruppo Alpini Aielli comunicano che la gara Sirente Bike Marathon del circuito Abruzzo Cup che doveva tenersi ad Aielli il 18 ottobre non si disputerà.

“Abbiamo atteso e sperato fino all’ultimo – spiegano in una nota gli organizzatori – ma la situazione attuale di incertezza in conseguenza dell’emergenza Covid-19 che non si arresta, lasciava troppi dubbi sulle possibilità di riuscire a svolgere la manifestazione nel rispetto dei protocolli attualmente vigenti ed anche affrontare l’impegno organizzativo con le tempistiche necessarie sia sul lato tecnico-sportivo che per la sicurezza dei partecipanti e del pubblico”.

Grande il dispiacere da parte degli organizzatori ma tanta è la voglia di rimettersi in gioco con la nuova edizione già programmata per domenica 30 maggio 2021.

Comunicato Stampa Avezzano Mtb – Gruppo Alpini Aielli