AD AVEZZANO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “VITO TACCONE. IL CAMOSCIO D’ABRUZZO”: L’OMAGGIO AL GRANDE CICLISTA A 15 ANNI DALLA MORTE

Si terrà sabato 14 maggio, a partire dalle 18, la presentazione del libro “Vito Taccone. Il camoscio d’Abruzzo”, scritto dal giornalista avezzanese Federico Falcone. L’opera, pubblicata lo scorso 1 febbraio, è stata accolta da subito con grande entusiasmo, tale da spingere la casa editrice ad andare in ristampa dopo poche settimane. Moltissime le recensioni positive finora ottenute così come sono numerose le presentazioni del libro realizzate, non ultima quella in occasione degli eventi organizzati dal Comune di Pescara per la tappa del Giro d’Italia nella città adriatrica.

Un lavoro, quello edito da Radici Edizioni, mirato a rievocare i fasti di Vito Taccone, il campione avezzanese degli anni Sessanta, periodo d’oro del ciclismo italiano. Amato in tutta Italia per le sue gesta sportive ma anche per il suo carattere senza compromessi, il camoscio d’Abruzzo era tenace e altruista, irascibile e disponibile con tutti, spesso sopra le righe con atteggiamenti controversi ma anche capace di incredibili slanci di solidarietà, rimasti nel cuore di chiunque lo abbia conosciuto.

Sono passati quindici anni dalla sua morte, ma l’Abruzzo e l’Italia non dimenticano Vito Taccone. Molte le testimonianze raccolte da Falcone in questi mesi, come tanti sono gli attestati di stima verso il libro provenienti da ogni angolo del Paese. In occasione della presentazione che si terrà nella sala conferenze dalla Pinguino Nuoto, saranno ospiti il titolare della stessa, Nazzareno Di Matteo, il consigliere provinciale Gianluca Alfonsi e il responsabile Unipegaso Avezzano, Armando Floris. Modererà l’incontro il giornalista e scrittore Domenico Paris. Sarà presente anche il comitato di quartiere di Piazza Cavour, lo stesso che ha dapprima avviato una raccolta firme per chiedere il ricollocamento della statua e, più di recente, una raccolta fondi per chiedere il restyling.

Pinguino Nuoto, via Massa d’Albe 268

Ore 18

Ingresso libero