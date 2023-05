Ad Avezzano l’evento medico formativo sulla Sclerosi Multipla: diagnosi e approccio condiviso alla terapia di cura

La Sclerosi Multipla sotto la lente d’ingrandimento dell’aula didattica a cura delle responsabili scientifiche, la Prof.ssa Simona Sacco, direttore U. O. C. Neurologia e Stroke Unit P.O. “S.S. Filippo e Nicola” di Avezzano, e il Dirigente Medico, la dott.ssa Federica De Santis. Il convegno, fissato il prossimo 19 maggio, esplorerà nei dettagli la patologia cronico-degenerativa, inesorabilmente progressiva e ad alta complessità, con un occhio all’approccio tra medico e paziente, in particolare in riferimento alla fase di diagnosi e allo stravolgimento psicologico causato dalla notizia della malattia.

L’esplorazione dei sintomi spesso è deficitaria di indicazioni chiare. Il Neurologo, con competenze specifiche, si ritrova a valutare manifestazioni cliniche spesso subdole. Fortunatamente i passi in avanti conseguiti della scienza, consentono oggi una comprensione più profonda dei meccanismi patogenetici e un approccio terapeutico innovativo, complesso, maggiormente efficace nel ridurre la progressione della malattia.

E se la diagnosi è tanto impegnativa, il percorso di cura è notevolmente più mirato. Di fondamentale importanza l’alleanza terapeutica tra specialisti differenti, che sappiano indagare l’unicità del paziente affinché l’indicazione terapeutica sia tempestiva ed appropriata.

Parteciperà al meeting il presidente regionale AISM Vittorio Morganti.

L’evento si terrà presso l’Hotel della Piana, in via Tiburtina Valeria Km 112/700. E’ possibile iscriversi compilando l’apposito form sul sito www.h-solution.eu

Evento formativo: le professioni accreditate

L’evento è accreditato [8 crediti ECM] per le seguenti professioni: Fisioterapista, Logopedista, Infermiere, Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista Occupazionale e Medico Chirurgo (per le discipline di: Anestesia E Rianimazione; Angiologia; Cardiochirurgia; Cardiologia; Chirurgia Generale; Chirurgia Vascolare; Continuità Assistenziale; Direzione Medica Di Presidio Ospedaliero; Geriatria; Medicina Di Comunità; Medicina E Chirurgia Di Accettazione E Di Urgenza; Medicina Fisica E Riabilitazione; Medicina Generale (Medici Di Famiglia); Medicina Interna; Neurochirurgia; Neurofisiopatologia; Neurologia; Neuroradiologia; Organizzazione Dei Servizi Sanitari Di Base; Patologia Clinica – Laboratorio Di Analisi Chimico-Cliniche E Microbiologia – e Radiodiagnostica).

Il programma completo

15’ 8.00 Registrazione dei partecipanti

15‘ 8.15 Saluti alle Autorità ed apertura dei Lavori

30’ 8.30 La dimensione del problema: dati epidemiologici della SM in Italia ed in Abruzzo

Simona Sacco, Vittorio Morganti

30’ 9.00 L’evoluzione di un modello patogenetico

Valentina Tomassini

30’ 9.30 Identikit in progress: la malattia ed il suo decorso, la sua evolutività

Giovanna De Luca

30‘ 10.00 ll ruolo chiave delle neuroimmagini: nella diagnosi e nella progressione

Alessandra Splendiani

30’ 10.30 La complessità dell’approccio terapeutico – Induction vs Escalation therapy

Diego Centonze

30’ 11.00 Discussione con tutta la faculty

30‘ 11.30 Coffee break

30’ 12.00 Il paziente al centro: la comunicazione dalla diagnosi alla scelta terapeutica

Matteo Foschi

30’ 12.30 Il paziente al centro: le difficoltà di una malattia disimmune in era Covid

Samanta Sciamanna

30’ 13.00 Discussione con tutta la faculty

90’ 13.30 Lunch

30’ 15.00 L’innovazione nel setting assistenziale: il Centro SM

Il punto di vista nel Neurologo

Maurizio Maddestra

Il punto di vista dell’Infermiere

Pasquale Scognamiglio

30’ 15.30 L’ambulatorio SM del P.O. di Avezzano

Federica De Santis, Barbara Santori

15’ 16.00 La riabilitazione neuromotoria nei pazienti con SM

Cinzia Teresa Moretti

30‘ 16.15 La comorbidità depressiva nel paziente con SM

Catia Di Pasquale

15’ 16.45 Coffee break

15‘ 17.00 La parola al paziente:

Non solo terapia: la forza dell’associazione AISM

Vittorio Morganti

30’ 17.15 Il punto di vista del Medico di Base (unmet needs)

Luciano Lippa

15’ 17.45 Take Home Message

18.00 Conclusione dei lavori