AD ORTONA A MARE LA FINALE NAZIONALE DEL VENUS TALENT SHOW TARGATO MEDIASET

Si alza il sipario sulla finalissima nazionale del 15° Venus Talent Show-Premio Mastro Sino. Giovedì 20 agosto alle 21 in piazza San Tommaso il rush finale del concorso per giovani talentuosi organizzato da Ivan Antonio Giampietro della Venus entertainment in collaborazione con le ortonesi Fioralba e Loredana Castellano. A presentare la kermesse, che vedrà impegnati i concorrenti in prove di canto, ballo, arte e moda, la cantante Gio’ Squillo e il presentatore avezzanese Luca Di Nicola. Il premio Mastro Sino (conferito ogni anno in memoria dello storico commerciante ortonese Tommasino Castellano), quest’anno sarà conferito alla cantante sulmonese Antonella Bucci, in passato ha lavorato con Eros Ramazzotti a Sanremo e al Festivalbar, all’interprete Mauro Mengali leader degli O.R.O. e al conduttore di La7 Anthony Peth. Tra gli ospiti anche la showgirl milanese Barbara Francesca Ovieni. In giuria invece, a giudicare i 35 giovani talenti provenienti da tutta Italia, oltre ai tre assegnatari del riconoscimento, ci saranno il vincitore del concorso di bellezza maschile “il Più bello d’Italia 2019” il pescarese Alessandro Mancini, l’ideatore sulmonese del noto brand jeans “Don The Fuller” Mauro Cianti, un giornalista del settimanale gossip “Io Spio” e il produttore televisivo Paolo D’Amico. Anche quest’anno infine, ampi stralci dell’evento saranno trasmessi in differita sulle reti Madiaset e Sky ed online su TgCom24.