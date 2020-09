ADDIO AD ANGELO TROMBETTA, PER OTTO ANNI PRESIDENTE DI FIR ABRUZZO

Con estremo cordoglio e commozione la Federazione Italiana Rugby Abruzzo annuncia la scomparsa di Angelo Trombetta, 83 anni, presidente del comitato regionale per due consiliature, dal 2008 al 2016.

Angelo Trombetta è stato certamente uno dei personaggi che hanno contribuito in modo sostanziale alla crescita del rugby in Abruzzo, oltre che nella sua zona di origine, ad Avezzano.

“La scomparsa di Angelo rappresenta una perdita enorme per l’Avezzano Rugby e per tutto il nostro movimento – dichiara il presidente di FIR Abruzzo Giorgio Morelli, che lo sostituì alla presidenza del comitato nel febbraio 2017 – lui ha dato tutto se stesso per la crescita della palla ovale in regione. Se ne va una persona preparata, umile, sempre disponibile e sorridente”.

Alla famiglia e ai cari va l’abbraccio forte del consiglio, dello staff e di tutto il movimento rugbistico abruzzese.