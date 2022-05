Addio allo stress: la combo perfetta per riappropriarsi del buon umore

Lo stress è senza dubbio uno dei principali responsabili dell’irritabilità e del malumore che vediamo oggi sulla maggior parte dei nostri volti. Chi, durante la giornata sempre più frenetica e piena di impegni, non vive situazioni che lo agitano? Tutti ne siamo “bombardati” in maniera sempre più massiccia.

Proprio per questo dovremmo imparare e vivere meglio, adottando uno stile di vita meno frenetico e che ci permetta di affrontare la vita con meno preoccupazioni. Da dove partire? Dal fattore che rappresenta il motore della nostra vita, l’alimentazione.

Affianco ad essa, poi, possiamo aggiungere un altro “ingrediente” molto efficace che ci permette di tenere a bada lo stress. Si tratta degli integratori per l’ansia, come quelli proposti da VitaVi, la startup della nutrizione, che tra i suoi prodotti propone un integratore appositamente formulato per agire sul rilassamento mentale di chi lo assume.

Per il nostro benessere psicofisico dunque, per prevenire lo stress che porta all’ossidazione delle cellule, in tavola non dovrebbero mai mancare quei cibi che sono ricchi di vitamine. Proprio queste ultime si occupano di regolare diverse funzioni essenziali dell’organismo come il ciclo sonno-veglia, disciplinando anche la qualità del riposo notturno, la produzione dell’adrenalina ma anche del cortisolo, la sostanza che sta proprio alla base dello stress.

Un mix di ingredienti selezionati, tra cui anche le vitamine, sono quelli presenti nella formulazione dell’integratore di VitaVi, V / Ease, studiato appositamente per essere un valido aiuto per affrontare al meglio anche le situazioni di ansia e stress.

Si parte dalla melissa Bluenesse® che per natura ha proprietà rilassanti, per passare allo zafferano che coadiuva il tono dell’umore fino a triptofano, amminoacido che si occupa di regolare la produzione della serotonina, ormone dell’umore che manda al cervello stimoli positivi, e si pone alla base della produzione della melatonina, ormone chiave nel ciclo sonno-veglia.

Completano la formulazione il magnesio e la vitamina B6 che lavorando in sinergia si occupano di ridurre la stanchezza e l’affaticamento. È evidente dunque come questo integratore, da associare sempre ad una sana e corretta dieta, va ad agire in maniera mirata sullo stress, tenendo a bada agitazione e malumore. Oggi purtroppo lo stress è una reazione psicofisica che riguarda più del 70% degli italiani, sperimentata per diverse situazioni, legate a questioni familiari o lavorative, che influenzano negativamente le giornate e scalfiscono il buon umore. Ecco perché bisogna fare di tutto e con i metodi giusti, per non cadere nella sua trappola