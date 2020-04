Un agente della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Sulmona è risultato positivo al Coronavirus. L’agente, come hanno fatto sapere fonti sindacale è attualmente ricoverato.

Sindacati che tornano a chiedere, così come avvenuto anche per altri istituti penitenziari italiani, una maggiore attenzione per il personale che lavora nelle carceri.