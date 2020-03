AGGIORNAMENTO CONTAGI CORONAVIRUS REGIONE PER REGIONE

In Italia sono 63927 le persone che hanno contratto il #Coronavirus. Di queste 7432 sono guarite e 6077 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 50418. Rispetto a ieri, i contagi sono aumentati di 3780 persone; i guariti sono 408 unità; i deceduti di 602. Sono 3204 i malati ricoverati in terapia intensiva, 195 in più rispetto a ieri.

Lombardia: 28.761 (attuali: 18.910)

Emilia Romagna: 8.535 (attuali: 7.220)

Veneto: 5.505 (attuali: 4.986)

Piemonte: 4.861 (attuali: 4.529)

Marche: 2.569 (attuali: 2.358)

Toscana: 2.461 (attuali: 2.301)

Liguria: 1.924 (attuali: 1.553)

Lazio: 1.540 (attuali: 1.414)

Campania: 1.026 (attuali: 929)

P.A. Trento: 1.023 (attuali: 914)

Friuli Venezia Giulia : 930 (attuali: 771)

Puglia: 906 (attuali: 862)

P.A. Bolzano: 724 (attuali: 688)

Sicilia: 721 (attuali: 681)

Abruzzo: 663 (attuali: 605)

Umbria: 577 (attuali: 556)

Valle d’Aosta: 393 (attuali: 379)

Sardegna: 359 (attuali: 343)

Calabria: 292 (attuali: 280)

Basilicata: 90 (attuali: 89)

Molise: 67 (attuali: 50)

Dati aggiornati al 23 marzo 2020.