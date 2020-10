Oggi in Abruzzo 148 nuovi positivi (39 Aq, 15 Ch, 21 Pe, 72 Te, 1 su cui sono in corso accertamenti sulla residenza) su 3103 tamponi eseguiti, 2 deceduti (un 69enne della provincia dell’Aquila e una 82enne della provincia di Chieti), 182 ricoverati (di cui 13 in terapia intensiva), 2112 in isolamento domiciliare, 3186 dimessi/guariti, 2294 attualmente positivi. I nuovi casi di oggi hanno età compresa tra 3 e 89 anni.