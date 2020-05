Un uomo, ha aggredito un agente di polizia con un coltello, si era barricato in un appartamento in fiamme alla periferia di Roma. Due poliziotti interventi sul posto per via dell’incendio, hanno dovuto sparare all’aggressore per evitare di essere colpiti dai fendenti. E’ accaduto nella serata di ieri in via Val Savio, in zona Montesacro, dove oltre alla polizia, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

L’aggressore é stato arrestato e portato in ospedale.

Fonte: Ansa